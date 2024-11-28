マッチングアプリで知り合った男性に、「給料が盗まれた」「死にたい」などとウソのメッセージを送って、現金約370万円をだまし取ったなどとして、女2人が再逮捕されました。再逮捕されたのは、井田しずく容疑者（27）と無職の女（28）の2人です。警視庁によりますと、井田容疑者は2024年3月から5月にかけて、マッチングアプリで知り合った都内に住む男性（29）に「給料が盗まれ託児所代が払えない」「死にたい」などとウソのメッ