ソフトバンクの前田悠伍（19）が28日、福岡市の球団事務所で契約更改交渉に臨み、現状維持の年俸1000万円でサインした。（金額は推定）大阪桐蔭高からドラフト1位で入団。球団から特別育成プログラムを組まれ、倉野信次投手コーチ（チーフ）兼ヘッドコーディネーター（投手）らと二人三脚でルーキーイヤーを戦った。ウエスタン・リーグでは12試合で4勝1敗1セーブ、防御率1・94の好成績。10月1日のオリックス戦（みずほペイペイ