イーロン・マスク氏創業のAI企業「xAI」が、AIチャットボット「Grok」のアプリ版を2024年12月にリリース予定であることが報じられています。Inside Elon Musk’s Quest to Beat OpenAI at Its Own Game - WSJhttps://www.wsj.com/tech/ai/elon-musk-x-open-ai-03ff1eadElon Musk's AI company may release a consumer app | TechCrunchhttps://techcrunch.com/2024/11/27/elon-musks-ai-company-may-release-a-consumer-app/Elon M