日本ハムは２８日、エスコンで３選手と契約更改を行った。今季、ともに育成から支配下登録され１軍を経験した柳川大晟、福島蓮の両投手はいずれも５４０万円（金額は全て推定）から１０６０万円増の１６００万円でサイン。柳川は一時守護神を務めるなど８セーブを挙げ、福島は１２試合に先発し２勝を挙げていた。また清水優心捕手は、わずか１２試合の出場にとどまり２７００万円から３００万円ダウンの２４００万円でサイン