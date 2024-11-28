【モデルプレス＝2024/11/28】篠田麻里子が28日、自身のInstagramを更新。所属事務所「サムデイ」の破産手続開始の発表を受け、心境を明かした。【写真】篠田麻里子、4歳娘と密着ハグ 2ショット続々公開◆篠田麻里子「サムデイ」破産報告受け現状明かす27日、株式会社サムデイの代表取締役・高橋裕氏（※「高」は正式には「はしごだか」）は公式サイトを通じ、25日に東京地方裁判所に対し破産手続開始決定の申立てを行ったことを報