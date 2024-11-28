アジア株香港株は大幅反落、調整売りに押される豪州株は史上最高値、米対中半導体規制が寛容 東京時間14:01現在 香港ハンセン指数 19337.27（-265.86-1.36%） 中国上海総合指数 3299.87（-9.91-0.30%） 台湾加権指数 22282.04（-52.74-0.24%） 韓国総合株価指数 2504.22（+1.16+0.05%） 豪ＡＳＸ２００指数 8461.50（+54.83+0.65%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 80363.63（+129.55