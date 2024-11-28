■ 買い予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (9244) デジタリフト 東証グロース (7111) ＩＮＥＳＴ 東証スタンダード (1407) ウエストＨＤ 東証スタンダード (4597) ソレイジア 東証グロース (2586) フルッタ 東証グロース ■ 売り予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (5759) 日本電解 東証グロース (5802) 住友