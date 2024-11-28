石井食品は12月2日12時から、「イシイのオンラインストア」で、「イシイの福袋 2025」の予約販売を開始する。【関連記事】ポケモン「ミスド福袋2025」内容公開、トートバッグや販売額超“ドーナツ引換カード”などセットに、ピカチュウ･ディグダなどデザイン/ミスタードーナツ2025年「イシイの福袋」のラインナップは、石井食品が2025年に創業80周年を迎えることを記念した「イシイの福袋 創業80周年記念ミートボール&ハンバー