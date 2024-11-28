福岡県警柳川署は28日、みやま市山川町の個人宅固定電話に26日、おいを名乗る男から不審な電話があったとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。電話は「知人女性を妊娠させた。示談金として300万円必要になった。300万円を持って博多駅まで来てほしい」などと言われる内容だった。