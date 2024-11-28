演歌歌手の丘みどり（４０）が２８日、都内で、初主演舞台「おちか奮闘記」（来年１月２〜２６日、東京・三越劇場）の取材会に出席した。来年迎えるデビュー２０周年の節目に主演舞台へ挑むが、「何もかもが初めて」とド緊張で背筋を伸ばした。初主演舞台のオファーが舞い込み、「私で良いんですかと。引き受けて良いものかと悩みました」と動揺。演技の仕事に以前から興味があり、「２０周年の節目のスタートを１月２日からで