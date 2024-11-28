中国のグリーン生産能力は世界の環境保全に寄与元国連事務次長浙江省海寧市の尖山風力発電プロジェクト。（海寧＝新華社配信）【新華社バクー11月28日】エリック・ソルヘイム元国連事務次長はこのほど、アゼルバイジャンの首都バクーで開かれた国連気候変動枠組み条約第29回締約国会議（COP29）の期間中に新華社のインタビューに応じ、中国の強大なグリーン（環境配慮型）生産能力は世界をよりクリーンで環境にやさしいものに