映画『アメリ』（2001）のジャン＝ピエール・ジュネ監督が盟友マルク・キャロと共同監督し、1991年に発表した長編デビュー作『デリカテッセン』が、ジュネ監督の監修により修復された4Kレストア版となって、2025年1月10日より全国公開されることが決定した。本作の舞台は、核戦争により荒廃した近未来のパリ。ある精肉店にやってきた元ピエロのルイゾン（ドミニク・ピノン）は、アパートも兼ねるこの建物のなんでも屋として雇