甲子園は29日午前10時から「日本将棋連盟×阪神甲子園球場100周年記念対局」グッズ22点を阪神甲子園球場公式オンラインショップ「甲子園eモール」で販売すると28日、発表した。また記念対局当日の12月8日では、球場内コンコース売店でも販売する（甲子園eモール限定商品を除く）。グッズはクリアファイル2枚組（税込み660円）や、フェイスタオル（税込み1320円）など、駒や100周年ロゴが入ったものに仕上がっている。