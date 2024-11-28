将棋の藤井聡太竜王（名人、王位、王座、棋王、王将、棋聖、22）に佐々木勇気八段（30）が挑む第37期竜王戦七番勝負は11月28日、和歌山市の「和歌山城ホール」で第5局の対局を行っている。佳境で迎えた2日目の昼食休憩には、藤井竜王が「太刀魚一本上げ天丼」、佐々木八段は「生本鮪三種丼」を注文。“丼対決”とファン間で話題となった。【映像】あなたはどっち？藤井竜王の天丼と佐々木八段のマグロ丼紀伊の国・和歌山を舞台