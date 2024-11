by Alpha PhotoソフトバンクがOpenAIの株式15億ドル(約2273億円)相当を取得する見通しだと、海外メディアのCNBCが報じました。この取引の背景には、ソフトバンクの創業者である孫正義氏による粘り強い要求があったと伝えられています。OpenAI gets $1.5 billion investment from SoftBank in tender offerhttps://www.cnbc.com/2024/11/26/openai-gets-1point5-billion-investment-from-softbank-in-tender-offer.htmlSoftBank to