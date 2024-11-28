ＦＣ東京は２８日、ＦＷディエゴオリベイラ（３４）が、今季限りで現役引退すると発表した。ディエゴオリベイラはブラジルから１６年に柏で初めて日本でプレーすると、同年に３０試合で１２得点をマーク。２シーズンで通算５７試合１７得点を記録すると、１８年にＦＣ東京に加入。移籍初年度に１３得点をマークし、昨年までの６シーズンで４度の２桁得点を記録するなど、絶対的なエースとして君臨してきた。今季はここまで３