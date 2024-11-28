アイドルグループ・CUTIE STREETの川本笑瑠（22）、桜庭遥花（18）、増田彩乃（21）、演歌歌手の小林幸子（70）が28日、都内で行われた『Simeji presents Z世代トレンドアワード 2024』発表会に登場した。【動画】CUTIE STREET、“大先輩”小林幸子の金言に感激！？“Z世代”桜庭遥花&川本笑瑠&増田彩乃が登場Z世代代表として登場したCUTIE STREETの3人。楽曲「かわいいだけじゃだめですか？」が公式YouTubeで1200万回