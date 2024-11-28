【WWE】RAW（11月25日・日本時間26日／アリゾナ・グレンデール）【映像】女王レスラー、“お尻誤爆”で大悶絶体重123キロオーバー、毎回その大きなお尻で相手を圧殺する怪物女王が、得意の“ケツ爆弾”で目測を誤りまさかの誤爆。マットに強打して苦悶の表情を浮かべる一幕があった。WWE「RAW」で、ナイア・ジャックスとビアンカ・ベレアが対戦。「重さは正義」で対戦相手を蹂躙してきたナイアがこの日も大暴れした。しかし、