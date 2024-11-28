原発事故を題材にした演劇「福島三部作」で岸田国士（くにお）戯曲賞を受賞した劇作家の谷賢一さん（42）から性行為を強要されたなどとして、福島県飯舘村出身の俳優・大内彩加（さいか）さん（31）が谷さんに賠償を求めた訴訟は、東京地裁で和解が成立した。27日付。双方が和解成立を明らかにしたが、内容は公表していない。【写真】映画界の加害問題「議論を」キネマ旬報にライター有志が意見広告訴状によると、大内さんは