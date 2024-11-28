Maki Shiraki［東京２８日ロイター］ - トヨタ自動車が２８日発表したトヨタ単体（高級車ブランド「レクサス」を含む）の２０２４年１０月の世界販売は前年同月比１．４％増の９０万３１０３台と、５カ月ぶりに前年を上回り、１０月として過去最高となった。国内外でハイブリッド車（ＨＶ）を中心に堅調だった。苦戦している中国ではほぼ前年の水準を回復した。一方、世界生産は同０．８％減の８９万３１６４台となり、９