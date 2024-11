Alibabaの大規模言語モデル「Qwen」の研究チームが、推論機能の向上に焦点を当てた実験的な研究モデル「QwQ-32B-Preview」を発表しました。研究チームは、QwQ-32B-Previewの推論能力はOpenAI o1に匹敵すると主張しています。QwQ: Reflect Deeply on the Boundaries of the Unknown | Qwenhttps://qwenlm.github.io/blog/qwq-32b-preview/Qwen/QwQ-32B-Preview · Hugging Facehttps://huggingface.co/Qwen/QwQ-32B-PreviewAlib