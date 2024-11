ライムを搾ってジュースを作ってから屋外でスポーツを楽しんだところ、手にやけどのような症状が発生し、数カ月にわたって皮膚の異常に悩まされたという男性の「植物性光皮膚炎」についての症例が報告されました。Phytophotodermatitis | New England Journal of Medicinehttps://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMicm2410140Man suffers chemical burn that lasted months after squeezing limes - Ars Technicahttps://arstech