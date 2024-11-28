ドトールコーヒー（東京）は２８日までに、来月１２日から「ドトールコーヒーショップ」で販売するドリンクや食べ物、コーヒー豆など５０品目を値上げすると発表した。改定幅は１０〜４５０円で、原材料費や人件費などの高騰を踏まえた。「ブレンドコーヒー」は３０円値上げし、Ｓサイズは２５０円から２８０円となる。値上げは２０２２年１２月以来２年ぶり。