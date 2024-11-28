ＪＲ東海とＪＲ西日本が、東海道・山陽新幹線の「のぞみ」の自由席を２０２５年春から１編成につき３両から２両に削減する方向で検討していることが２８日、分かった。指定席を希望する利用者が増えていることに対応する。のぞみは現在１６両編成で、自由席は１〜３号車の計２５０席となっている。このうち３号車の８５席を指定席にする見通しだ。自由席の運賃は東京―新大阪間が計１万３８７０円で、通常期の指定席に比べ８５