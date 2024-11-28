石破茂首相は来年１月上旬に韓国を訪問し、尹錫悦大統領と会談する方向で調整に入った。複数の日本政府関係者が２８日明らかにした。首相は首脳の相互往来「シャトル外交」を活発化させ、関係改善の機運を維持したい考えだ。日韓首脳会談は今月１６日のペルー以来となる。国際会議のための外国訪問を除くと、２国間外交を目的とした最初の訪問地となる見込みだ。