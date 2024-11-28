左から：「JETSTREAM シングル（Lite touch ink搭載）」（ライトイエロー／フォレストブルー（継続）／ソフトブラウン／ウォームピンク（数量限定））、「JETSTREAM 多機能ペン 4&1（Lite touch ink搭載）」（ミッドナイトネイビー／ココアブラウン／ビターオレンジ／クリアピンク（数量限定））三菱鉛筆は、「クセになる、なめらかな書き味。」で世界販売本数が年間1億本以上の「ジェットストリーム」シリーズの中で、より“