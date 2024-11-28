レゴは2025年1月から、F1とのコラボレーション製品を順次発売する。F1全10チームのレーシングカーやドライバーを忠実に再現。子ども向けから大人向けの精密モデルまで、幅広いラインナップでF1の世界を自宅で楽しめる。