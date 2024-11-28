自民、立憲民主両党の国対委員長は２８日、額賀福志郎衆院議長と国会内で会談し、衆院選挙制度を議論する協議会を臨時国会中に議長の下に設置するよう申し入れた。自民の坂本哲志国対委員長は記者団に「前提を設けずに、国民目線でどういう選挙制度にしなければいけないか議論し成案を得てほしい」と述べた。