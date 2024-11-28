ミンアウンフライン最高司令官＝２０２３年３月２７日、ミャンマー首都ネピドー/Aung Shine Oo/AP/File（ＣＮＮ）国際刑事裁判所（ＩＣＣ）のカリム・カーン主任検察官は、ミャンマーの少数民族ロヒンギャに対する迫害の容疑で国軍トップのミンアウンフライン最高司令官の逮捕状を請求した。主任検察官は、２０１７年８月２５日から１２月３１日にかけてミャンマーとバングラデシュで起きたロヒンギャの国外追放や迫害をめぐり、ミ