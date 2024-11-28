【モデルプレス＝2024/11/28】お笑いコンビ・かまいたちの山内健司が、27日放送のABCテレビ『これ余談なんですけど…』（毎週水曜よる11時17分〜※この日は11時10分〜）に出演。妻への愛を語る場面があった。【写真】かまいたち山内、仲睦まじい様子の家族ショット◆山内健司、結婚相手に求めるのは「段取りの良さ」結婚相手に求める絶対条件は「段取りの良さ」だという山内。「俺は段取りがめっちゃ気になる」そうで、自身の妻に