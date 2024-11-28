「年末の音楽特番」出演者発表が続く今月13日に12月4日・11日放送の『2024FNS歌謡祭』（フジテレビ系）、16日に11月30日放送の『ベストアーティスト2024』（日本テレビ系）、19日に12月31日放送の『第75回NHK紅白歌合戦』（NHK総合）、21日に12月30日放送の『第66回輝く！日本レコード大賞』（TBS系）と大型音楽特番の出演者発表が相次いでいる。以降も連日、第2弾、第3弾の追加発表が続き、例年通りであれば12月中旬から下旬にか