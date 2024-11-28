【モデルプレス＝2024/11/28】女優の橋本環奈が主演を務める連続テレビ小説「おむすび」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）の第44話が、11月28日に放送された。星河電器野球部エース・澤田龍志（関口メンディー）の振る舞いに絶賛の声が寄せられている。＜※ネタバレあり＞【写真】朝ドラ「おむすび」関口メンディー「好感度爆上がり」名シーン◆「おむすび」澤田（関口メンディー）、翔也（佐野勇斗）を気にかける結（橋本）に