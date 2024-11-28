ソフトバンクの石塚綜一郎捕手が２８日、みずほペイペイ内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、７月に支配下選手登録された際に結んだ年俸５００万円から２００万円増の７００万円でサインした。８月２１日の楽天戦（楽天モバイル）でプロ初安打と初本塁打をマークしたが、今季最も印象に残った試合として挙げたのは「（９月１６日の）オリックス戦」。０―０の７回１死二、三塁、代打で登場して決勝の左犠飛を打ち上げた。チー