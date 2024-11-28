ベルトスクロールアクションゲームの名作「熱血硬派くにおくん」シリーズ5タイトルを収録した小型家庭用ゲーム機が登場する。その名は、『レトロスティック 熱血LEGEND くにおくん』！ 2024年12月10日（火）に4378円（税込み）で発売予定だ。テレビのHDMIポートに挿して専用ワイヤレスコントローラーでプレイする『レトロスティック 熱血LEGEND くにおくん』『レトロスティック 熱血LEGEND くにおくん』は、ゲーム内蔵スティックを