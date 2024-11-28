北京地区の貿易額、１〜１０月は２兆９千億元超す北京市の平谷地方鉄道・馬坊駅で出発を待つ北京−モスクワ「中欧班列」の列車。（北京＝新華社配信）【新華社北京11月28日】中国北京税関がこのほど発表した北京地区の1〜10月の貿易額は2兆9800億元（1元＝約21円）に上った。内訳は輸入額が2兆4800億元、輸出額が5051億7千万元だった。同税関の担当者は「北京市の貿易は質の高い発展、内包的発展の特徴が一段と鮮明になった」と