【「PlayStation Official Licensed POP UP STORE by GRAPHT in 東京ソラマチ」キャンペーン】 開催期間:12月3日~2025年1月15日 場所:東京ソラマチ 3階 「PlayStation Official Licensed POP UP STORE by GRAPHT in 東京ソラマチ」 MSYは、現在開催している「PlayStation Official Licensed POP UP STORE by GRAPHT in 東京ソラマチ」にて初代