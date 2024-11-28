JR九州によりますと、28日午前6時すぎ、指宿枕崎線の枕崎駅に停車していた鹿児島中央駅行きの普通列車で車両の不具合が発生しました。 点検作業のため、山川駅と枕崎駅の間の上下線で普通列車9本が運休し、およそ1000人に影響が出ました。また、午前10時現在、鹿児島中央駅と山川駅の間の上下線で、最大30分の遅れが出ています。 ・ ・ ・