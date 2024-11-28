J1µþÅÔ¤Ï28Æü¡¢者µ®ºÛ¡Ê¥Á¥ç¥¦¡¦¥­¥¸¥§¡¢55¡Ë´ÆÆÄ¤È¤Î·ÀÌó¤ò¹¹¿·¤·¡¢2025¥·¡¼¥º¥ó¤â°ú¤­Â³¤­¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Î»Ø´ø¤ò¼¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Íèµ¨¤ÏµþÅÔ¤Ç5Ç¯ÌÜ¤Î»Ø´ø¤È¤Ê¤ë¡£者µ®ºÛ´ÆÆÄ¤Ï¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¡Ö¤¤¤Ä¤â¡¢µþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¤ËÂÐ¤·¤ÆÇ®¤¤À¼±ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£2025¥·¡¼¥º¥ó¤â´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ»Ø´ø¤ò¼¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡£¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÁÇÀ²¤é¤·¤¤»Å»ö¤Ë·È¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¤¿¤¯¤Þ¤·¤¯¡¢¶¯¤¤