MSYが手がけるブランド・GRAPHTから、デザインと音色の両方で「初音ミク」の世界観を持ち歩くことができる、GRAPHTイヤホン『THE STANDARD 初音ミク Edition』が登場する。価格は8,310円（税込）で、GRAPHT OFFICIAL STOREや全国の家電量販店等にて12月19日に発売する。 【画像】初音ミクとのコラボイヤホン『THE STANDARD 初音ミク Edition』とグッズたち 『THE STANDARD 初音ミク Edition』は、同ブランドの人気イヤホン『