台湾系カナダ人俳優のゴッドフリー・ガオ（本名ガオ・イーシャン）さんが突然この世を去って5年が経過した。【画像】整形失敗で“うつ病”に…突然この世を去った韓国女優ゴッドフリー・ガオさんは2019年11月27日、中国のスポーツバラエティ番組『Chase Me』の収録中に突然倒れ、心臓発作でこの世を去った。35歳だった。事故当時、突然意識を失って倒れたゴッドフリー・ガオさんには約3時間にわたる救命措置が施された。しかし、彼