俳優・モデルの桃月なしこが、28日発売の『週刊少年チャンピオン』52号の表紙＆巻頭グラビアに登場。過去最高にオトナっぽい仕上がりで魅了する。【オリコン独占カット】桃月なしこ＆”なしこ推し”宮田愛萌貴重な2ショット圧倒的美貌＆美Bodyで週チャン読者を魅了し続ける桃月が、12度目の登場。今回は冬らしいニットを羽織ったぽかぽかビキニ姿から、美脚が麗しすぎるワンピース水着姿まで……美しさに磨きがかかり続ける