TWICEが新アルバムの収録曲『Magical』の一部を先行公開した。【写真】サナの大胆“ランジェリー風”衣装11月28日、所属事務所のJYPエンターテインメントは『Magical』のハイライト音源を公開した。クリスマスムードたっぷりなメンバーのビジュアルとメロディに冬らしい歌詞が加わり、フルバージョンへの期待感を高めている。（写真提供＝JYPエンターテインメント）TWICEまた、TWICEはカムバックを控え、豊富なプロモーションを展