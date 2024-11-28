女優杉田かおるが27日の誕生日で還暦を迎え、多くの関係者から祝福を浴びている。杉田は「お友達が還暦祝いしてくださいました」と花束を胸にほほ笑む画像をインスタグラムにアップ。若々しく健康的な姿に「いいね」が殺到した。TVディレクターで芸能評論家の中野義則氏が言う。【秘話】名優・西田敏行さんの体を蝕んだ鯨飲馬食…焼き肉&ビールこよなく愛し、たばこは1日80本以上「杉田さんは東日本大震災のあと、お母さんの