「長江三鮮」養殖の産業化進む、科学技術が後押し中国・武漢市【新華社武漢11月28日】中国湖北省武漢市蔡甸区にある恒宇信科技養殖専業合作社（協同組合）は、同省初の「長江三鮮」繁殖センターとして、長江の「三鮮」こと三大水産物、刀魚（エツ）、フグ、鰣魚（ジギョ、中国の固有種でニシン科の回遊魚）の繁殖を手がけている。 同合作社は、農業科学専門家の指導の下、カタクチイワシ科の一種、エツの繁殖に成