Rodrigo CamposAatrayee Chatterjee[２７日 ロイター] - 大手格付け会社ムーディーズは２７日、経済危機に陥ったスリランカが債券交換を申し出たのを受け、同国の外貨建て長期国債の格付けを現行の「Ｃａ」から引き上げる可能性があると発表した。Ｃａは「非常に投機的であり、デフォルト（債務不履行）に陥っているか、それに近い状態」とされる投機的級の格付け。２７日に始まった債券交換は国際債券約１２５億５０００万