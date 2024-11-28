2025年、日本テレビ系の元日の夜は…恒例人気番組の「上田と女が吠える夜」と「月曜から夜ふかし」、特番で好評を博した「Game of SixTONES」の3番組！よる6時から6時間半の豪華ラインナップでお届け。放送時間は、「上田と女が吠える夜 笑う女には福来る！今年もやります！新春3時間SP」が2025年1月1日（水）よる6時〜9時、「月曜から夜ふかし 元日SP」が2025年1月1日（水）よる9時〜11時30分、「Game of SixTONES SP」が2025年1