額賀衆院議長（左）に選挙制度に関する協議会の設置を申し入れる立憲民主党の笠国対委員長（右）、自民党の坂本国対委員長＝28日午前、国会自民党の坂本哲志、立憲民主党の笠浩史両国対委員長は28日、国会内で額賀福志郎衆院議長と会い、衆院選挙制度に関する新たな協議会の設置を申し入れた。現行の小選挙区比例代表並立制の課題に関し、制度見直しを含め具体策を検討する。25年の国勢調査の結果が判明する時点をめどに結論を得