米株価指数先物時間外取引上昇、米国とメキシコの関税巡る緊張緩和 東京時間09:43現在 ダウ平均先物DEC 24月限44879.00（+51.00+0.11%） Ｓ＆Ｐ500先物DEC 24月限6021.75（+6.75+0.11%） ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 24月限20847.00（+34.00+0.16%）