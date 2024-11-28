当時2歳の娘に暴行して死なせたなどとして、傷害致死と強制わいせつ致傷、傷害の罪に問われた今西貴大被告（35）の控訴審判決で、大阪高裁（石川恭司裁判長）は28日、懲役12年とした一審・大阪地裁判決を破棄し、無罪を言い渡した。大阪高裁に入る今西貴大被告（中央）。右は川崎拓也弁護士=2024年11月28日午前10時12分、大阪市北区、伊藤進之介撮影今西被告は約5年半の勾留を経て今年7月、一審で長期の実刑判決を受けたケース