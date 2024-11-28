アーバネットコーポレーションは急反発。一時ストップ高の水準となる４６０円をつけ、年初来高値を更新した。２７日取引終了後、２４年１２月末時点の株主から株主優待制度を導入すると発表しており、好感する買いが膨らんだ。 毎年１２月末及び６月末を基準日として基準日ごとに、５００株以上１０００株未満保有する株主を対象にＱＵＯカード２５００円分（年間計５０００円分）、１０００株以上